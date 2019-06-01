Kırşehir'de eş zamanlı gıda denetimi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünce kurulan ekipler, kent merkezinde ve 6 ilçede eş zamanlı gıda denetimi yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramazan Bayramı öncesi üretilen, satışı yapılan ve toplu tüketime sunulan gıda maddelerinin güvenirliğine yönelik ekiplerce, kent merkezinde ve 6 ilçede eş zamanlı denetim yapıldı. İl ve İlçe Müdürlüklerindeki görevli gıda kontrolörlerince hijyen, temizlik, ham maddelerin doğru kullanımı ve gramaj kontrolleri yapıldı.

Denetimlerle ilgili bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, Ramazan Bayramı öncesi başta pastahane, fırın, market gibi iş yerleri olmak üzere kent merkezi ve 6 ilçede eş zamanlı kontrol sağlandığını ifade etti.

Üretim ve satış yapan iş yerlerindeki görevlilerin hijyen koşullarına uyumu, satılan gıdalara ilişkin ambalaj ve satış belgelerinin kontrol edildiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Denetimler esnasında bazı gıdalardan alınan numuneler, laboratuvar incelemesine tabi tutuldu. Denetimlerimizde işletmelerde tespit edilen eksiklikler ile ilgili tutanak tutuldu ve bu eksikliklerin giderilmesi için iş yeri sahiplerine süre verildi. Özellikle Ramazan Bayramı öncesi tatlı çeşitleri ve şekerlemelere olan talebin artmasıyla yoğun çalışan işletmelerde hijyenden ödün verilmemesini sağlamak için gerekli tedbirleri aldık."