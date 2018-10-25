Kırşehir'de anneyle kızına köpeğin saldırması

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kentte pitbull melezi olduğu tespit edilen bir köpeğin kız öğrenci ve annesine saldırmasıyla ilgili köpeğin sahibi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, üç gün önce Kırşehir'de talihsiz bir olayın yaşandığını belirterek, sahipli bir pitbullun saldırdığı kız çocuğunun tedavisinin devam ettiğini, bu üzücü olay nedeniyle anne ve kızına acil şifalar dilediğini ifade etti.

Köpeğin sahibinden alındığını belirten Bahçeci, şunları kaydetti:

"5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre de zaten pitbull, terrier, japanese, tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasak. Kızımıza saldıran bu pitbull ilgili kurumlar tarafından sahibinden alındı. Sahipleri ile ilgili gerekli tahkikat işlemleri de başlatıldı. Valiliğimiz de bununla ilgili gerekli açıklamaları yaptı. Gerçekten bakıcısı için de tehlikeli köpekler."