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Kırşehir'de Alman kadın, İslamiyeti seçti
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yaşayan Alman vatandaşı 20 yaşındaki Leonie Balbina Balzer, İslamiyeti seçti.Bir süredir kentte yaşayan Balzer, İl Müftülüğüne başvurarak "Müslüman olmak istediğini" iletti. Balzer için müftülükte...
Genel 05.12.2019, 13:38
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yaşayan Alman vatandaşı 20 yaşındaki Leonie Balbina Balzer, İslamiyeti seçti.
Bir süredir kentte yaşayan Balzer, İl Müftülüğüne başvurarak "Müslüman olmak istediğini" iletti.
Balzer için müftülükte düzenlenen ihtida töreninde Kur’an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mehmet Yaman Müslümanlığın önemi ve İslam dininin esasları ile ilgili bilgi verdi.
Balzer, tercümanı aracılığı yaptığı konuşmada, Müslümanlığı seçtiği için çok mutlu olduğunu ve "Lale" ismini alacağını söyledi.
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