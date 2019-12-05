Kırşehir'de Alman kadın, İslamiyeti seçti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yaşayan Alman vatandaşı 20 yaşındaki Leonie Balbina Balzer, İslamiyeti seçti.

Bir süredir kentte yaşayan Balzer, İl Müftülüğüne başvurarak "Müslüman olmak istediğini" iletti.

Balzer için müftülükte düzenlenen ihtida töreninde Kur’an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mehmet Yaman Müslümanlığın önemi ve İslam dininin esasları ile ilgili bilgi verdi.

Dua edilmesinin ardından Balzer, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Yaman, Balzer’e "İhtida Belgesi" ve Kur’an-ı Kerim meali ile İslam dininin anlatan Almanca kitaplar hediye etti.

Balzer, tercümanı aracılığı yaptığı konuşmada, Müslümanlığı seçtiği için çok mutlu olduğunu ve "Lale" ismini alacağını söyledi.



