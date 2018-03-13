KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, özel bir okulda "Ağaç Kardeşliği" projesi başlatıldı.

TEMA Vakfı Kırşehir Temsilcisi Doç. Dr. Sultan Kıymaz, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir Koleji ile işbirliğinde başlatılan proje kapsamında 3-B sınıfı öğrencilerine doğa eğitim programı verileceğini belirtti.

Projeye Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın da destek vereceğini ifade eden Kıymaz, proje sonunda oluşturulacak hatıra ormanı ile de ağaçlandırma ve erozyonla mücadeleye katkı sağlanacağını vurguladı.

"Adım Adım Çocuklar Hatıra Ormanı" adıyla sürdürülecek ağaçlandırma çalışmalarına diğer sınıfların da katkı vereceğini dile getiren Kıymaz, çocuklara ağaç sevgisinin aşılanması ve bu konuda deneyim kazanmalarının hedeflendiğini kaydetti.



