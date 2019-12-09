Son Dakika
Kırşehir'de 15'er yıl hapis cezasıyla aranan firari 2 hükümlü yakalandı
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, haklarında 15'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da "yakın akrabayı öldürme"...
Genel 09.12.2019, 14:43
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, haklarında 15'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
H.A, Kayabaşı Mahallesinde, C.E. de Kervansaray Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
3°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 09 Aralık 2019
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:40
|Öğle
|12:39
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:50