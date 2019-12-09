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Kırşehir'de 15'er yıl hapis cezasıyla aranan firari 2 hükümlü yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, haklarında 15'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da "yakın akrabayı öldürme"...

Genel 09.12.2019, 14:43
Kırşehir'de 15'er yıl hapis cezasıyla aranan firari 2 hükümlü yakalandı
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, haklarında 15'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da "yakın akrabayı öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan H.A ile Ankara'da "uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma" suçundan 15 yıl hapis cezası alan C.E'nin Kırşehir'de olduğunu belirledi.

H.A, Kayabaşı Mahallesinde, C.E. de Kervansaray Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

#firari hükümlü #Kırşehir #yakalandı
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