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Kırşehir'de 112 Acil Servis personeli AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğraf seçti.Kentte görev yapan acil sağlık görevlileri, AA muhabirleri...
Genel 08.12.2019, 14:49
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğraf seçti.
Sağlık görevlisi Ela Nur Erkan, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", Koray Karaçoban yaşam kategorisinde Sergen Sezgin'in "Misafir flamingo", Turan Çakır spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı", Mehmet Sulubulut da spor kategorisinden Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" fotoğraflarına oy verdi.
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