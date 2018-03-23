Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ün veda ziyaretleri

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Necati Şentürk, emeklilik dilekçesinin kabul edilmesinin ardından kentte veda ziyaretlerine başladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Mucur Kaymakamı Kaya Çelik'i ziyaret eden Şentürk, Mucur’da ilçe protokolü, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve esnafları ziyaret ederek helallik istedi.

Boztepe ilçesine de giden Şentürk, ilk olarak Kaymakam Sedat Özdemir ve Belediye Başkanı Ramazan Aydın'ı ziyaret etti.

Burada kaymakamlık ve belediye çalışanları ile bir süre sohbet eden Şentürk, Kırşehir'de görev yaptığı süre içerisinde ilçelere güzel hizmetler yaptıklarını söyledi.

Kırşehir'de severek görev yaptığını ve bölge halkından her zaman büyük ilgi gördüğünü söyleyen Şentürk, "Görev de bulunduğum 4 yıla yakın sürede, ilçelerimize güzel hizmetler götürdük, ilçelerimizin sorunları ve ihtiyaçları ile ilgilendik. Valilik yaptığım süre boyunca hep hizmet vermeye çalıştım. İlçelerimizin yöneticileri ve vatandaşlarımız haklarını helal etmelerini temenni ediyorum." dedi.

Şentürk, ziyaretleri kapsamında Boztepe'deki Malya Tarım İşletmesini de ziyaret ederek, yetkililerle bir süre görüştü.