Kırşehir Valisi İbrahim Akın AA'nın

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Akın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği farklı kategorilerdeki 50 fotoğrafı tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" başlıklı fotoğrafına oy veren Akın, spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçti.

Akın, fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Anadolu Ajansının, yeteneğini, kapasitesini kabul ettirmiş milli bir kuruluş olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Fotoğrafların her biri güzel, çok orijinal ve anlamlı fotoğraflar. Haber kategorisinde, askerimizin Suriyeli bir kızımıza yaklaşımını gösteren fotoğrafı seçtim. Biliyoruz ki Türk askeri, gittiği yere huzur ve güven götürür, bu resim de onun güzel ifadelerinden biridir. Yaşam kategorisinde ise Harran'da bir keçi ile çocuğun birbirlerine bakışlarını seçtim. Çocuğun hayvana ne kadar şefkatle baktığını, yaklaştığını görebiliyoruz. Daha önce bu bölgede de görev yapmıştım zaten. Sporda ise engellerin, sadece zihinlerde olduğunu, gerçekte olmadığını, bunun en güzel örneğinin de Beytullah kardeşimizin başarısı olduğunu göstermesi nedeniyle 'Beytullah'ın azmi'ni seçtim."