Kırşehir TSO'dan mesleki yeterlilik ve belgelendirme sınavı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından mesleki yeterlilik ve belgelendirme sınavı yapıldı.

TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) tarafından Kırşehir'de ikinci el araç alım satımı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı gerçekleştirildi.

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde özel bir işletmenin konferans salonunda Kırşehir TSO'nun gözetiminde yapılan sınava ikinci el araç alım satım yapan firma sahipleri ve satış görevlileri ilgi gösterdi.

Kent genelinde 47 aday "Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5" ve satış personeli için de "Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4" branşlarındaki sınavlara girerek, teorik ve pratik alanda ter döktü.

Başarılı olan firma sahipleri ve satış personelinin yeterlilik belgesi alacağı, kazananların Kırşehir TSO tarafından açıklanacağı ifade edildi.