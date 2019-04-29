Kırşehir TSO'dan Başkan Ekicioğlu'na ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) heyeti, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

Kırşehir TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Meclis Başkanı Mehmet Aydın ve meclis üyeleri yerel seçimlerde Kırşehir Belediye Başkanı seçilen Ekicioğlu'na ziyarette bulundu.

Ekicioğlu'na çalışmalarında başarı dileyen Kırşehir TSO heyeti, Kırşehir'in kalkınması ve sorunlarının çözümünde her zaman belediyeye destek vereceklerini ifade etti.

Başkan Ekicioğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyet belirterek, kendisinin de Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan geldiğini, kentin tüm dinamikleriyle güzel projelere imza atacaklarını kaydetti.

Ziyarete, yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.



