KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesini (OSB) daha iyi hale getirmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Akın, organize sanayi bölgelerinin kentin ekonomisine doğrudan katkı sağlayan lokomotiflerden olduğunu, bu alanlara yapılan yatırımları önemsediklerini belirtti.

Devletin sağladığı bütün imkanların Kırşehir OSB için en iyi şekilde değerlendirildiğini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Kırşehir Organize Sanayi Bölgesini daha iyi hale getirme gayretindeyiz. Kırşehir, güçlü sanayi ile daha kalkınabilir bir hale gelir. Kırşehir OSB'de ihracat ile hem ülke hem de ilimiz ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. İş adamlarımızla sürekli bir araya gelerek görüşlerini dinliyor, fikir alışverişi yapıyoruz. Önünüzdeki süreçte bu bölgede yapacağımız çalışmalar hakkında değerlendirmelerin ardından adımlar atacağız. Kırşehir OSB daha iyi hale getirilecek."

Müteşebbis toplantısına İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi, Kırşehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ömer Türkmenoğlu, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz ile iş insanları katıldı.

Toplantının ardından, OSB'deki gıda makineleri üretim tesisini de ziyaret eden Vali Akın, işletmeyle ilgili bilgi aldı.