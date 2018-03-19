Kırşehir kültürü TRT'de tanıtıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir kültürü ve türkülerinin TRT Avaz'daki programda tanıtıldığı bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu'nun TRT Avaz kanalındaki "Ninniden Ağıta Anadolu" programına konuk olduğu ifade edildi.

Kamera görüntüleri eşliğinde kentin kültürel değerlerinin de tanıtıldığı vurgulanan açıklamada, topluluk üyesi yerel sanatçıların Kırşehir'in ninnileri, ağıtları, kaşığı, halayı ve türkülerini seslendirdiğine dikkat çekildi.

Kırşehir'in her yönüyle tanıtıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehrimizin kültürel faaliyetlerini tanıtmak amacıyla TRT Avaz ekranlarına konuk olan Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu, Kırşehir türkülerini seslendirdi. 'Ninniden Ağıta Anadolu' programında Kırşehir’imizin gelenek, görenek, ninnileri, ağıtları, kaşığı, halayı ve türküleri tanıtıldı. Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu üyesi sanatçılarımız, seslendirdikleri türkülerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı."



