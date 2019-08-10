Kırşehir Belediyesinden bayram denetimleri

KIRŞEHİR (AA) - Kurban Bayramı öncesinde Kırşehir Belediyesi, vatandaşlarımızın daha huzurlu bir bayram geçirmesi için denetimlerini arttırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bayram öncesi yiyecek, içecek satan işyerlerinde kontrolleri yoğunlaştıran ekipler, bozuk ve tarihi geçmiş gıda ürünleri satılmaması için iş yerlerini denetledi.

Ana caddeler ve ara sokaklardaki seyyar satıcılar, semt pazarına yönlendirilirken, semt pazarlarında da herhangi bir aksaklık meydana gelmemesi için gerekli tedbirler alındı.

Denetimlerle ilgili bilgi veren Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, vatandaşın bayramını rahat ve sorunsuz şekilde geçirmesini istediklerini ifade etti.

Kurbanlık hayvan satış yerleri dışında alım, satım ve kesim yapılmaması için belediye ekiplerinin sürekli kontrollerini sürdürdüğünü vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Kurban kesim yerlerinde hijyenik şartlara azami ölçüde uyulması sağlanacak. Cadde ve sokaklarda kurban kesilmemesi için gerekli tedbirleri aldık. Kurban Bayramı dolayısı ile vatandaşlarımızın keseceği kurbanlardan çıkacak atıkların gelişigüzel bırakılmaması önemli. Bunu ihlal edenlere cezai işlem uygulanacak. Bayram süresince kapalı park alanlarından ücret alınmayacak. Halkımız özellikle bayramlarda kabristanları daha fazla ziyaret etmekte. Bayram öncesi mezarlıklarda temizlik ve bakım yapıldı."