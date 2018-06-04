Kırşehir Belediyesi dolmuş esnafıyla anlaştı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, dolmuş şoförleriyle anlaştıklarını, kartlı sistemle en ekonomik, konforlu ve güvenilir ulaşımı sağlayacaklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçeci, Bağbaşı TOKİ konutlarında mahalle sakinleriyle seçim toplantısı yaptı.

Kırşehir'de önemli hizmetler yaptıklarını belirten Bahçeci, Bağbaşı TOKİ'nin kısa zamanda tamamlanacağına işaret ederek, bölgeye birçok yeni kamu binasının yapıldığını dile getirdi.

Bahçeci "Kentte demiryolu gelecek. Petlas’ın yanına organize sanayiyi getiriyoruz. Petlas’a bin dönüm arazi vereceğiz. Petlas’ın sahibi Mustafa Özcan’dan Petlas kadar büyük bir fabrika yapacağına dair bizlere söz verdi. İstihdama, çalışmaya ihtiyacımız var. Belediye olarak çok işimiz var. Partiler gelip geçici, Kırşehir kalıcıdır. Bizim derdimiz Kırşehir. Derdimiz kavgadan gürültüden uzak, çocuklarımıza daha güzel bir şehir bırakmaktır. Dolmuş şoförleriyle anlaştık. Kartlı sistemle en ekonomik, konforlu ve güvenilir ulaşımı sağlayarak kenti otobüslerle donatacağız." dedi.

AK Parti'nin 16 yıldır milletine hizmet ettiğini, Kırşehir'de iki milletvekili adayı bulunduğunu ve vatandaşların desteğini beklediğini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Mustafa Kendirli il başkanlığımızı yaptı, iki seçim, bir referandum, bir darbe girişiminde partimizi ayakta tuttu. Necmettin Erkan ise esnaf, ticaretten geliyor, Kırşehir’i iyi biliyor. Doğup büyüdüğü yer burası. Siyasetin içinde yetişti. Necmettin Erkan kardeşimiz Türkiye’nin en genç genel müdürlerinden biri. Necmettin Erkan ile Ahi Külliyesinin yapımında, ahilik kutlamalarında birlikte çalıştık. İnşallah bundan sonrada milletvekili olarak çalışıp külliyemizi bitireceğiz. 24 Haziran'da biri ticaretten ve biri de siyasetten gelen iki milletvekilimiz olsun. Kırşehir’e daha çok yatırım yapalım. Sizlerin desteklerini bekliyoruz."