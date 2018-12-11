- Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci:

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kent halkına vadettikleri vizyon projelerin tamamını bitirdiklerini belirtti.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, "Anadolu'nun parlayan yıldızı" ideali çerçevesinde Kırşehir’in gelişmişlik açısından daha ileri taşınmasını hedeflediklerini ifade ederek, bu projeleri gerçekleştirirken halk, sivil toplum kuruluşları görüşmeleri ve okul ziyaretlerini ihmal etmediklerini dile getirdi.

Görevde oldukları 10 yılda hayata geçirdikleri projelerle Kırşehir’i dikkat çeken bir merkez konumuna yükseltmeyi amaçladıklarını vurgulayan Bahçeci, kentin tamamına hizmet götürmeye gayret gösterdiklerini aktardı.

Alt ve üstyapı da önemli çalışmalar yaptıklarını bildiren Bahçeci, şunları kaydetti:

"Görevde 10 yılımızı doldurmak üzereyiz.Kırşehir halkına vadettiğimiz vizyon projelerin tamamını bitirdik. Bu projelerimizin biri yükselirken diğerinin temellerini attık. Bir başkasının hazırlıklarını ivedilikle başlattık. Seçim döneminde vadettiğimiz vizyon projeleri hayata geçirirken bununla birlikte vaatlerimiz arasında bulunmayan, yapılmasını zamanın görevi saydığımız projelerin hayata geçmesi için de çalıştık. Kentin en önemli ana arterlerinden Ankara, Terme, Lise caddeleri ile Mehmet Ali Altın Bulvarının alt ve üstyapısı baştan sona yenilendi. Önce su, kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hatlarıyla başlanan yenileme çalışmaları daha sonra üstyapıyla devam etti."