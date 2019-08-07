Kırşehir AFAD ekiplerine yangın ve ilk yardım eğitimi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine yangın ve acil müdahale eğitimi verildiği bildirildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlüğün konferans salonunda, müdürlükte görevli personellere, yangın ve yangında sırasında yapılması gerekenler, farkındalıklar ve temel ilk yardım eğitimi verildiği belirtildi.

Kurum personelinde yangın nedenleri ve yangın başladığında yapılması gerekenler, atılacak adımlar hakkında bilgilerin yanı sıra, temel ilk yardım eğitimleri hakkında öğretici bilgilendirmeler yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuz personellerine yönelik gerçekleştirilen yangın farkındalık eğitiminde, yangın olayları, yangının nedenleri ve alınacak tedbirler, oto gaz ve doğal gaz kullanımı, gaz ve duman dolu ortamda hareket tarzı, yangın söndürme materyalleri, yangından kişi ya da önemli malzemeleri kurtarma faaliyetleri, taşınabilir yangın söndürme cihazlarının özellikleri, müdahale uygulaması konuları, arama kurtarma personelleri tarafından uygulamalı olarak anlatıldı. Gerçekleştirilen temel ilk yardım eğitiminde ise ilk yardım ve temel bilgiler, olay yerinde müdahale, temel yaşam desteği, kanamalar ve şok, yaralanmalar, yanık ve donma, bilinç bozuklukları, kırık, çıkık, burkulma olayları, taşıma teknikleri ise sağlık memurları tarafından bilgiler verildi."