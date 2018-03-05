Kırıkkale'deki doğalgaz patlaması

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de doğalgaz sıkışması nedeniyle 4 katlı binada meydana gelen patlamayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 22 Şubat'ta Kurtuluş Mahallesi 727. sokakta doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 14 kişinin yaralandığı, 1 kişinin öldüğü belirtildi.

Yaralı vatandaşların tedavisinin kentteki çeşitli hastanelerde devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayın meydana gelmesinde sorumluluğu bulunan kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili soruşturma başlatılmış, başlatılan soruşturma kapsamında sorumluluğu olduğu ilk etapta değerlendirilen kişilerle ilgili işlem yapılmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına ilişkin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma devam etmektedir."