Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ahmet Karagöz'un kullandığı 71 AK 112 plakalı otomobil ile Ömer Akalın kontrolündeki 08 BA 029 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi kavşağında çarpıştı.

Yaralanan sürücü Akalın ile aynı araçta bulunan İbrahim ve Fatma Akalın, Havva Yeniçırak ile Ayşe Badaloğlu, kentteki hastanelere kaldırıldı.