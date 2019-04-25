Kırıkkale'de şehitler için fidan dikildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünce şehitler anısına 3 bin 500 fidan dikildi.

Kırıkkale Polisevi yanındaki alanda düzenlenen etkinlikte, Vali Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, şehit aileleri ve emniyet personelinin katılımıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Vali Sezer, burada yaptığı konuşmada, şehitleri toprağa değil, kalplerine ve gönüllerine gömdüklerini belirterek, her vesiyle şehitleri hatırladıklarını ve rahmetle andıklarını söyledi.

Bu millet ayakta durduğu sürece şehitleri şükran ve minnetle anacağını dile getiren Sezer, "Bugün şehitlerimizi yad etme ve hatırlama vesilesi olarak yine dinimizce de çok hayırlı bir iş olan fidan dikimi etkinliğini gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah makamlarını cennet eylesin. Bu program için Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve personeline teşekkür ediyorum." diye konuştu.

3 bin 500 fidanın toprakla buluşturulduğu etkinlikte, 40 şehit polisin isimlerinin yazılı olduğu plakalar da dikimi yapılan fidanlara takıldı.