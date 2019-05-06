Kırıkkale'de şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehit aileleri ve gaziler için iftar verildi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, polis evinde düzenlenen iftar programına katılan şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Vali Sezer, yaptığı konuşmada, şehit yakınları ve gazilerin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.



Her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Sezer, şöyle konuştu:

"Şehit ailelerine sahip çıkmak vatana, ülkeye ve bayrağa sahip çıkmaktır. Bugün ramazan ayının ilk günü. Bu aya ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İbadetlerimizi gücümüzün yettiği kadar yapıyoruz. Sizler bizlere en kutlu emanetlersiniz. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah hep birlikte bayrama ulaşacağız. Ramazan ayının huzur ve güven içerisinde devam etmesini temenni ediyorum."



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Uğurlu da şehit aileleri ve gazilerin ramazanını kutladı.



