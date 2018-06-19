Kırıkkale'de seçim değerlendirme toplantısı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz başkanlığında, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla seçim değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Haktankaçmaz, daha önce de seçimlere ilişkin değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirterek, eksikliklerin hızlı bir şekilde temin edildiğini söyledi.

Daha önceki seçimleri de göz önüne alarak ilde çok ciddi bir risk öngörmediklerini ifade eden Haktantaçmaz, şöyle konuştu:

"Bütün seçim güvenlik planlamaları yapıldı. Harekat merkezleri oluşturuldu ve görevlendirmeleri yapıldı. Güvenlik kapsamında polis bölgesinde 820, jandarma bölgesinde de 525 olmak üzere bin 345 güvenlik görevlisi görev yapacak. İlimizde toplam 718 sandık kurulacak. Biliyorsunuz bu seçimde ilk defa seyyar sandık uygulaması başladı. Sandığa gidemeyecek vatandaşlarımız için sandık ayağına gidecek. Bu kapsamda 5'i il merkezi olmak üzere 10 seyyar sandık olacak. 198 bin 396 da seçmenimiz var. Seçim sonuçları şimdiden ülkemiz ve milletimizin geleceği açısından hayırlı olsun."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Osman Akbaş, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, ilçe jandarma komutanları ve ilçe emniyet müdürleri ile diğer yetkililer katıldı.