Kırıkkale'de otomobil ve iki motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir otomobil ve iki motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüleri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Millet Bulvarı Eski Rektörlük Kavşağında sürücüsü belirlenemeyen 06 BB 5085 plakalı otomobil ile 35 BKF 35 plakalı motosiklet ve plakası olmayan bir motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüleri Abdülkadir Tosun (18) ve Furkan Yücesivri (21) ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Millet Bulvarı, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.