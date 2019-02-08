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Kırıkkale'de kömür tozu yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, kömür tozu yüklü tırda seyir halindeyken çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Murat Kaban'ın (50) kullandığı 58 AAL 583 plakalı kömür tozu yüklü tır, Kırıkkale-Ankara kara yolu Kırıkkale...

Kırıkkale'de kömür tozu yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, kömür tozu yüklü tırda seyir halindeyken çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Murat Kaban'ın (50) kullandığı 58 AAL 583 plakalı kömür tozu yüklü tır, Kırıkkale-Ankara kara yolu Kırıkkale Üniversitesi Köprüsü mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu alev aldı.

Durumu fark eden Kaban, aracı emniyet şeridine çektikten sonra yangına müdahale etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolunu trafiğe kapattı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.

Yangının söndürülmesinin ardından kara yolu trafiğe açıldı.

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