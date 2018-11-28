Kırıkkale'de karbonmonoksit zehirlenmesi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaletepe Mahallesi'ndeki evinde Nazik Barış'tan (80) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından Barış'ı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Barış'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.