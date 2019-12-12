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Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki ve malzeme ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, 10 Aralık'ta ülke genelinde kaçak alkol ve alkol ürünleri satan iş yeri ve şahıslara yönelik düzenlenen operasyon...

Genel 12.12.2019, 18:32
Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu
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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki ve malzeme ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, 10 Aralık'ta ülke genelinde kaçak alkol ve alkol ürünleri satan iş yeri ve şahıslara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 adreste arama yapıldı.

Aramalarda, 18 paket içi doldurulmuş makaron, 369 tabanca fişeği, 32 şişe farklı markalarda alkollü içki, 9,5 litre alkollü içki, 108 farklı marka ve içeriklerde cinsel içerikli ürün, 2 kilo 250 gram tütün, kuru sıkı tabanca ve şarjör, 6 kuru sıkı tabanca fişeği, 138 bin 600 boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.B, L.İ, H.K. ve Y.S. emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

#"alkol" operasyonu #Kırıkkale
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