Kırıkkale'de fırıncılar bilgilendirildi

KIRIKKALE (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sırrı Yılmaz, 2018 yılında uygulama giren yeni yönetmelik hakkında fırıncıları bilgilendirdi.

Kurumun toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Yılmaz, uygulamanın vatandaşların sağlıklı ve kaliteli ekmeği, israf etmeden tüketebilmesi için yapılan bir düzenleme olduğunu söyledi.

En düşük ekmek gramajının 200 gram olacağını ve buna göre fiyatlandırılacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Daha yüksek gramlarda ekmek üretmek isteyen fırıncıların gramaj artışını 10’ar gram olarak yapabilecek. Dondurulmuş hamur teknolojisiyle üretilen ekmeklerde katkı maddeleri, unun tipi, ağırlık kontrolü, tuz miktarı gibi konularda da yeni kurallar getirildi. Daha sağlıklı ve daha kaliteli ekmek üretimi için fırıncı esnafının atacağı tüm adımlara destek vereceğiz. Müdürlüğün Gıda ve Yem Şubesi personellerinin, gıda denetimlerine rutin olarak devam ediyor. Vatandaşlarımız gıda konusunda tüm istek, şikayet ve önerileri için Alo 174 Gıda Hattını aramaları gerekiyor."