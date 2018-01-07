Kırıkkale’de ev yangını

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir apartmanın zemin katında çıkan yangında dumandan etkilenen baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Çalılıöz Mahallesi Atatürk Bulvarı Çetiner Apartmanı'nın zemin katında Adem Aksan'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin yangına müdahalesi esnasında baba Adem ve oğlu Umut Aksan dumandan etkilenerek 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Yangın, apartman sakinleri ve çevredekiler tarafından diğer alanlara yayılmadan söndürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde kontrol yaparak hasar tespitinde bulundu. Elektrik kaçağından çıktığı değerlendirilen yangında evde bulunan bazı eşyeler zarar gördü.

Aparman sakinlerinden Kadir Doğru, yaptığı açıklamada, "En üst katta oturuyorum. Alt katta elektrik kaçağından dolayı küçük çaplı bir yangın oldu. Hemen kalktık ve olayı anlamaya çalıştık. Çok şükür bir şey yok. Küçük çaplı bir yangındı, söndürüldü." dedi.