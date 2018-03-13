Kırıkkale'de Deprem Haftası etkinlikleri

KIRIKKALE (AA) - İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mahmut Coşkun, Deprem Haftası'nın kentte çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirtti.

Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, ülke topraklarının yüzde 92'sinin deprem kuşağında bulunduğunu anımsattı.

Deprem Haftası eğitimleriyle vatandaşta deprem bilincinin oluşturulması, depreme karşı hazırlıklı olunmasının sağlanması, depremden korunma yollarının anlatılması ve afet bilincinin yaygınlaştırılmasının amaçlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Doğal afetleri önleyemeyiz. Ancak eğitilmiş, bilinçli bireylerin oluşturduğu bir toplumda, afet öncesi alınacak tedbirler ve afet sırasında yapılacak doğru davranış hareketleriyle doğal afetler sonrasında yaşanacak olumsuzluklar azalacaktır. Öğrencilerimizin bilinçlendirilmesine yönelik 2018 yılı Deprem Haftası etkinliklerinde uzman ekibimizle bir anaokulu, bir köy okulu, 4 ilkokul, 3 ortaokul ve 7 lise olmak üzere 16 okulda toplam 4 bin 980 öğrenciye deprem eğitimi verilerek deprem tahliye tatbikatı yaptırılmış, eğitim ve tatbikat sonrasında tam donanımlı kurtarma aracımız arama kurtarma malzemeleriyle sergilenmiştir. Yaptığımız eğitim, tatbikat, sergi, broşür dağıtımı ve diğer etkinliklerle halkımızın bilinçlenmesi ile afet farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz."

Coşkun, AFAD olarak "afetlere bilinçli toplum" hedefini gerçekleştirmek amacıyla yıl boyunca faaliyetlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.