Kırıkkale'de damızlık koç dağıtımı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürülüğü ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından "Koyun ve Keçilerde Verimliliğin Artırılması Projesi" kapsamında 75 yetiştiriciye 75 damızlık koç dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Vali Yunus Sezer, Kırıkkale'nin Orta Anadolu'da tarımın başkenti olması gereken bir olduğunu söyledi.

Tarımla ilgili çok proje yapsalar da hala emekleme aşamasında olduklarını ifade eden Sezer, "Hem hayvancılıkta hem de diğer bitkisel üretim konularında emekleme aşamasındayız. Hızlı bir şekilde metropol bir ilin hemen yanı başında olmanın vermiş olduğu avantajı çiftçilerimize yansıtmamız gerekiyor. Seracılık, yem bitkileri ve diğer alternatif ürünler konusunda çiftçilerimizi destekleyerek açığımızı hızla kapatmak istiyoruz. Hedeflerimiz var, inşallah hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. İnşallah İl Özel İdaresinin 70 bin liralık desteğini önümüzdeki yıl 3 katına çıkarırız ve başka desteklerde buluruz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz da il müdürlüğünce hazırlanarak İl Özel İdaresine sunulan ve 2019 yılı bütçesinden desteklenen projede, 75 yetiştiricinin de katkısıyla 75 damızlık koç alındığını belirtti.

Projenin toplam maliyetinin 145 bin lira olduğunu aktaran Yılmaz, "75 bin lirasını yetiştiriciden, 70 bin lirası da İl Özel İdaresinden karşılanmıştır. Damızlık koçlar TİGEM'e bağlı Kırşehir Malya Tesisi'nden temin edilmiştir. Mera ıslahı projelerimiz de devam etmektedir. Bu kapsamda 15 köyün 7'sinde mera ıslahı çalışmamız tamamlanmış, 8 köyde ise ıslah çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalar sayesinde büyükbaş hayvan varlığında yüzde 30, küçükbaş hayvan varlığında yüzde 21 artış sağladık." ifadelerini kullandı.

Kırıkkale Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Kürşat Ulusoy da projede desteği olanlara teşekkür ederek, damızlık koçların üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından Vali Sezer ile protokol üyelerince, Akkaraman ırkı 75 koç, 75 yetiştiriciye dağıtıldı.