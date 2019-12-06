Kırıkkale'de bu yıl 104 bin 260 dekar tarım arazisi sulandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bu yıl toplam 104 bin 260 dekar arazide yapılan sulu tarım ile 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 68 milyon lira katkı sağlandığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DSİ'nin yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği belirtildi.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını, bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiği aktarılan açıklamada, "Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviyeye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 su tasarrufu sağlanmaktadır." denildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesinde, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu aktardı.

Bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğini, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini belirten Aydın, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"Kırıkkale'de 22 Nisan'da başlayan sulama sezonu, 15 Ekim'de tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Kırıkkale merkez ve ilçelerimizde toplam 104 bin 260 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Kırıkkale genelinde 2019 yılında toplam 104 bin 260 dekar arazide yapılan sulu tarım ile 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 68 milyon lira katkı sağlanmıştır. DSİ, ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."