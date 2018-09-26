Kırıkkale'de aşure dağıtımı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Yeşil Vadi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde muharrem ayı dolayısıyla program düzenlendi.

Okulun bahçesinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Okul müdürü Kadir Temizgül, burada yaptığı konuşmada, hicri yılbaşı ile başlayan muharrem ayının İslam tarihinde önemli bir yerinin olduğunu söyledi.

Milli birlik ve beraberliğin daha çok güçlenmesi din, dil, ırk, mezhep ve renk farklılıklarının hiçbir zaman sorun haline gelmemesi gerektiğini belirten Temizgül, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, öğrencilere aşure ikram etti.

Öte yandan Bahşili Hacı Hidayet Doğruer Mesleki Anadolu Lisesi'nde de muharrem ayı dolayısıyla aşure programı düzenlendi.

















