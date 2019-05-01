Kırıkkale'de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

KIRIKKALE (AA) - Yahşihan Cumhuriyet Ortaokulunda, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Okulun bahçesinde düzenlenen fuarda 22 proje görücüye çıktı.

Fuarda, öğrencilerin yaptığı projelerden, akıllı ve radyasyonsuz ev sistemleri, elektronik kontrol sistemleri, güneş enerjisi panelleri ve topraksız sebze yetiştiriciliği gibi projeler fuarda yerini aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, burada yaptığı açıklamada, amaçlarının çocukların becerilerini artırmak, düşündüklerini yansıtmak olduğunu söyledi.

Öğrencilerin derslerde gördüğü bilgileri bu gibi fuarlarda uygulamaya döktüğünü belirten Tüfekçi, emeği geçen herkese teşekkür etti.