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Kırıkkale'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinliği

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipmanlarının tanıtımı yapıldı, vatandaşlar...

Genel 03.12.2019, 15:44
Kırıkkale'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinliği
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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipmanlarının tanıtımı yapıldı, vatandaşlar çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, AA muhabirine, Kırıkkale'de 16 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kırıkkale'de 30 acil yardım ambulansı, bir çoklu yaralı taşıma kapasitesine sahip ambulans, bir kar paletli ambulans, 2 motosiklet ambulans ve 2 obezite ambulansı ile hizmet veriyoruz. Kırıkkale'de yılbaşından bu zamana kadar 24 bin hastaya ambulanslarla acil yardım hizmeti verildi. Kırıkkale bir çok ilin kesişim noktası olması nedeniyle acil sağlık hizmetleri bu anlamda önemli bir yere sahip. Bu sebeple vatandaşımıza daha iyi hizmet ulaştırmak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz."

Etkinlikte, hafta dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

#112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası #Kırıkkale
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