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Kırıkkale Emniyet Müdürü Şenses, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen...
Genel 07.12.2019, 09:34
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Şenses, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.
Bütün fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Ağırtaş, seçmekte zorlandığını söyledi.
Ağırtaş, AA çalışanlarına teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.
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