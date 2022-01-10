Kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri 50 İlde başladı. İşte O iller

Kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemlerine yarın 50 ilde başlanıyor. İşlemler, nüfus müdürlüklerindeki nüfusmatikler aracılığıyla yapılabilecek.

Kimlik kartı e-imza yüklemesi nasıl yapılır? T.C kimlik kartlarında yeni dönem başladı. İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde duyurduğu e-İmza uygulamasının 10 Ocak'ta başlayacağı bildirilmişti. 50 ilin nüfus müdürlüklerinde başlanan e-İmza uygulamasının detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, kimlik kartı e-imza yüklemesi nasıl yapılır? T.C Kimlik kartı ehliyet olarak kullanılabilecek mi? Hangi illerin nüfus müdürlüklerinde başladı? İşte cevaplar...

Kimlik kartı e-İmza yüklemesi nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde kimlik kartlarında e-İmza uygulamasının başlayacağı duyurulmuştu. Bugünden itibaren hayata geçirilen e-imza uygulaması hakkında bazı sorular araştırılmaya başlandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, kimlik kartı e-imza yüklemesi nasıl yapılır? T.C Kimlik kartı ehliyet olarak kullanılabilecek mi? Hangi illerin nüfus müdürlüklerinde başladı? İşte haberin detayları...

KİMLİK KARTI E-İMZA YÜKLEMESİ NASIL YAPILIR?

21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay projesinin ikinci adımı olan kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri 10 Ocak 2022 tarihinde başladı. Uygulama ilk olarak 50 ilde nüfus müdürlüklerindeki nüfusmatikler aracılığıyla yapılabilecek.

İşte o nüfus müdürlükleri:

HANGİ İLLERDE BAŞLADI?

Bu iller Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak olacak.

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