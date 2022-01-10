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Kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri 50 İlde başladı. İşte O iller

e-imza başladı... e-imza ön başvuruları için tıklayınız... NÜFUSMATİK cihazları aracılığı ile TC Kimlik Kartlarına e-imza yükleme işlemi yapılabilecek Nüfus Müdürlükleri (50 İl ve 75 Noktada):

Genel 10.01.2022, 11:28
Kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri 50 İlde başladı. İşte O iller

Kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemlerine yarın 50 ilde başlanıyor. İşlemler, nüfus müdürlüklerindeki nüfusmatikler aracılığıyla yapılabilecek.

Kimlik kartı e-imza yüklemesi nasıl yapılır? T.C kimlik kartlarında yeni dönem başladı. İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde duyurduğu e-İmza uygulamasının 10 Ocak'ta başlayacağı bildirilmişti. 50 ilin nüfus müdürlüklerinde başlanan e-İmza uygulamasının detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, kimlik kartı e-imza yüklemesi nasıl yapılır? T.C Kimlik kartı ehliyet olarak kullanılabilecek mi? Hangi illerin nüfus müdürlüklerinde başladı? İşte cevaplar...

Kimlik kartı e-İmza yüklemesi nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde kimlik kartlarında e-İmza uygulamasının başlayacağı duyurulmuştu. Bugünden itibaren hayata geçirilen e-imza uygulaması hakkında bazı sorular araştırılmaya başlandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, kimlik kartı e-imza yüklemesi nasıl yapılır? T.C Kimlik kartı ehliyet olarak kullanılabilecek mi? Hangi illerin nüfus müdürlüklerinde başladı? İşte haberin detayları...

KİMLİK KARTI E-İMZA YÜKLEMESİ NASIL YAPILIR?

21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay projesinin ikinci adımı olan kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri 10 Ocak 2022 tarihinde başladı. Uygulama ilk olarak 50 ilde nüfus müdürlüklerindeki nüfusmatikler aracılığıyla yapılabilecek.

İşte o nüfus müdürlükleri:

HANGİ İLLERDE BAŞLADI?

Bu iller Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak olacak.

İL

İLÇE

ADANA

SEYHAN

ADIYAMAN

MERKEZ

AFYONKARAHİSAR

MERKEZ

AĞRI

MERKEZ

AMASYA

MERKEZ

ANKARA

ÇANKAYA

ANKARA

YENİMAHALLE

ANKARA

KEÇİÖREN

ANKARA

SİNCAN

ANKARA

ETİMESGUT

ANKARA

MAMAK

ANKARA

ALTINDAĞ

ANKARA

İL NÜFUS

ANTALYA

MURATPAŞA

AYDIN

EFELER

BALIKESİR

ALTIEYLÜL

BATMAN

MERKEZ

BOLU

MERKEZ

BURSA

NİLÜFER

BURSA

YILDIRIM

ÇANAKKALE

MERKEZ

ÇORUM

MERKEZ

DENİZLİ

PAMUKKALE

DİYARBAKIR

BAĞLAR

EDİRNE

MERKEZ

ELAZIĞ

MERKEZ

ERZURUM

PALANDÖKEN

ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI

GAZİANTEP

ŞAHİNBEY

GAZİANTEP

ŞEHİTKAMİL

HATAY

ANTAKYA

ISPARTA

MERKEZ

İSTANBUL

ÜMRANİYE

İSTANBUL

ESENYURT

İSTANBUL

KÜÇÜKÇEKMECE

İSTANBUL

PENDİK

İSTANBUL

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL

SULTANGAZİ

İSTANBUL

BAĞCILAR

İSTANBUL

İL NÜFUS

İSTANBUL

KARTAL

İSTANBUL

BAHÇELİEVLER

İSTANBUL

ÜSKÜDAR

İSTANBUL

AVCILAR

İSTANBUL

CEVİZLİBAĞ

İZMİR

KONAK

İZMİR

KARABAĞLAR

İZMİR

BORNOVA

İZMİR

KARŞIYAKA
ONİKİŞUBAT
KARABÜK MERKEZ
KASTAMONU MERKEZ

KAYSERİ

MELİKGAZİ

KIRIKKALE

MERKEZ

KOCAELİ

MERKEZ

KONYA

KARATAY

KÜTAHYA

MERKEZ

MALATYA

YEŞİLYURT

MANİSA

ŞEHZADELER

MARDİN

ARTUKLU

MERSİN

TOROSLAR

MUĞLA

BODRUM

ORDU

ALTINORDU

OSMANİYE

MERKEZ

RİZE

MERKEZ

SAKARYA

ADAPAZARI

SAMSUN

İLKADIM

SİVAS

MERKEZ

ŞANLIURFA

HALİLİYE

ŞANLIURFA

EYYÜBİYE

TEKİRDAĞ

SÜLEYMANPAŞA

TOKAT

MERKEZ

TRABZON

ORTAHİSAR

VAN

İPEKYOLU

ZONGULDAK

KARADENİZ EREĞLİ

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