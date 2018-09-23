Kilolarından kurtulmak için yardım bekliyor

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Akbez Mahallesi'nde eşi ve iki çocuğuyla yaşayan Fidan Altın (37), 14 yıl önce doğum yapmasının ardından parkinson hastalığına yakalandı.

Rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanan ve ardından kilo almaya başlayan Altın, 180 kilograma kadar ulaştı ve hareket edemeyecek duruma geldi.

Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı kilolarından kaynaklı şeker, kolestrol, kalp rahatsızlığının da bulunduğunu söyledi.

"Eşim bana baktığı için çalışamıyor"

Kilosu nedeniyle ev işlerini yapamadığını ifade eden Altın, günübirlik işlere giden eşinin de kendisine baktığı için çalışamadığını kaydetti.

Bir an önce kilolarından kurtulup sağlığına kavuşmak istediğini dile getiren Altın, "Maddi imkansızlıklardan tedavi olamıyorum. Şu an 180 kiloya ulaştım. Hiçbir işimi yapamıyorum. Haraket etmekte güçlük çekiyorum. Eşimle 13 ve 14 yaşındaki iki çocuğum ev işlerini yapıyor. Bir an önce kilolarımdan kurtulmak istiyorum." diye konuştu.

Mustafa Altın da (45), 15 yıllık evli olduklarını ve evliliklerinin büyük bölümünün eşinin hastalığıyla mücadele etmekle geçtiğini kaydetti.

Eşinin kilolarının yanı sıra birçok hastalığı da bulunduğunu vurgulayan Altın, iki yıldan bu yana işe gidemediğini, ev işleri ve çocuklarının bakımıyla ilgilendiğini belirtti.

Kaymakamlıktan maddi destek aldıklarını ifade eden Mustafa Altın, ancak bunun eşinin tedavisi için yeterli olmadığını, yardım beklediklerini söyledi.

Muhabir: Hilmi Tunahan Karakaya