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Kılıçdaroğlu'ndan 'EYT' açıklaması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "EYT'liler hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz." dedi.
Genel 17.11.2019, 12:18
İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonunun "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlığıyla düzenlediği programın ardından gazetecilerin emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin sorularını yanıtladı.
"Seçimi kaybetme noktasına gelmesi tabii Erdoğan'ın başarısızlığını gösteriyor. EYT'liler hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz. Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Ben buradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz."
Muhabir: Andaç Hongur
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