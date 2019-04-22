Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Kütahya'da CHP il başkanlıkları, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı.

Bursa Kent Meydanı'nda saldırıyla ilgili açıklama yapan CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, cevaplandırılması gereken çok sayıda soru olduğunu belirtti.

Girişimin faillerinin belli olduğunu dile getiren Akkuş, "Yapılan sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu, son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır." dedi.

-Eskişehir

CHP İl Başkanlığı tarafından Vilayet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Abdülkadir Adar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Adar, Türkiye'yi korku ve terör ortamına sürükleyerek bulanık suda balık avlamaya çalışanlara karşı son derece uyanık olduklarını ifade eti.

- Kütahya

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen partililer, Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıya tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu yalnız değildir" şeklinde slogan attı.



CHP İl Başkanı Makbul Sarı, yapılan saldırıyı "hainlik" olarak nitelendirerek, saldırının aynı zamanda şehit Yener Kırıkçı ve onun ailesine de yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

- Yalova

Yalova'da Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde bir araya gelen CHP İl Teşkilatı üyeleri, şehitler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

CHP İl Başkanı Nur Koçak, Kılıçdaroğlu'na yapılanların sıradan bir provokasyon olmadığını savunarak, CHP'nin her bir üyesinin saldırıyı gerçekleştirenlere karşı dimdik ayakta durmaya devam edeceğini vurguladı.

Koçak, "Sağduyuya davet ediyoruz. Basit siyasi menfaatler için ülkemizin tüm demokratik birikimi, birlik ve bütünlüğü feda edilemez." dedi.

Basın açıklamasına Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Merkez İlçe Başkanı Tamer Sönmez de katıldı.

- Bilecik

CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar, Belediye Aile Çay Bahçesi önündeki basın açıklamasında, Kılıçdaroğlu'na, katıldığı Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde yapılan saldırıyı kınadı.

Yaşar, saldırılara karşı dimdik ayakta duracaklarını aktararak, "Bizler ve aziz milletimiz soğukkanlılıkla, oynanmak istenen bu oyunu bozacak güçteyiz. Bizler Kuvayı Milliye'nin devamı olan Cumhuriyet Halk Partisi'yiz." ifadesini kullandı.

- Çanakkale

CHP Çanakkale İl Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açıklamada konuşan İl Başkanı İsmet Güneşhan, Türkiye'nin çok çirkin bir saldırıya şahit olduğunu söyledi.

Bu saldırının bir şehit cenazesinde yaşanmasının utanç verici olduğunu ifade eden Güneşhan, "Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkçay'a ve ailesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provokasyonda değildir. Bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır." dedi.

Açıklamaya, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent Şarlan, çevre ilçe ve belde belediye başkanları, İYİ Parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

- Balıkesir

Ali Hikmetpaşa Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan CHP İl Başkanı Serkan Sarı, saldırının ülkenin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapıldığını savundu.

Meydanda toplanan kalabalık, saldırıya tepkilerini sloganlar atılarak gösterdikten sonra dağıldı.



