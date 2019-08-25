Keşan'daki orman yangını söndürüldü

EDİRNE (AA) - Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, AA muhabirine, Edirne'nin Keşan ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan ve 10 dakika içinde müdahalenin yapıldığı yangının ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldüğünü söyledi.
Ulusoy, ekiplerin çalışmalarını devam ettirdiklerini kaydederek, "Köklerin ve meşeliklerin yanmaması için önlemler alınıyor. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürümüz Sayın Bekir Karacabey sabaha kadar ekiplerin çalışmalarını takip etti. Yangın bölgesinde yer aldılar. Korktuğumuz kadar büyük bir alan olduğunu düşünmüyoruz, atlamalar olduğu için yangın yayıldı. Parçalar halinde bir yangındı." ifadelerini kullandı.
Söndürme çalışmalarına 320 personel katıldı, 5 helikopter, 68 arazöz, 6 itfaiye aracı ve 15 iş makinesi kullanıldı.