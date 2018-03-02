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Kendi işini kuran kadınlar başarı hikayelerini anlattı

- Altındağ Belediyesinin Kadın Eğitim Kültür Merkezleri'nde çeşitli dallarda kurs gördükten sonra kendi işini kuran kadınlar, başarı hikayelerini paylaşmak için bir araya geldi - Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki: - "Merkezlerimiz sayesinde evlerinden çıkan, sosyal hayata daha fazla katılan kadınlar, kazandıkları özgüven ve cesaret sayesinde iş hayatında da kendisini gösterdi"

02 Mart 2018 Cuma 13:59
Kendi işini kuran kadınlar başarı hikayelerini anlattı
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ANKARA (AA) - Altındağ Belediyesinin açtığı kadın eğitim kültür merkezlerinde eğitim aldıktan sonra iş sahibi olan kadınlar, başarı hikayelerini paylaştı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde Gültepe Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, kadınlarla bir araya gelen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, 10 yılı aşkın süredir verilen mücadele ve elde edilen sonuçları paylaşmak için buluştuklarını söyledi.

Altındağ'da 2005'te küçük bir barakada ilk kadın kültür merkezini açtıklarını anlatan Tiryaki, bugün ise 24 mahallede 24 kadın kültür merkezinin hizmet verdiğini dile getirdi.

Merkezlerdeki kadın üye sayısının 60 bini bulduğunu belirten Tiryaki, şöyle devam etti:

"Her yıl ortalama 35 bin kişiyi gezdiriyoruz. Meslek edindirme ve hobi-beceri kurslarına yoğun ilgi gösteren kadınlar, kurslar vasıtasıyla hem yeni şeyler öğrendi hem de meslek sahibi oldu. Kadınlara ücretsiz kanser ve obezite taraması yapılıyor. Sadece üye kadınların kullanımına açılan spor salonlarında uzman eğitmenler eşliğinde spor yapılıyor. Üyeler yıl boyunca düzenli olarak bisiklet parkuruna gelerek bisiklete biniyor. Kadınların kültür ve sanata olan ilgisini artırmak amacıyla her yıl düzenli olarak tiyatro ve sinema programları düzenliyoruz. Merkezlerimiz sayesinde evlerinden çıkan, sosyal hayata daha fazla katılan kadınlar, kazandıkları özgüven ve cesaret sayesinde iş hayatında da kendisini gösterdi."

Daha sonra Altındağ'ın farklı mahallelerindeki merkezlerde kurslara katılan kadınlar, başarı hikayelerini anlattı.

- "Eşimin bana saygısı arttı"

Takı tasarımıyla uğraşan Hülya Özer, oturduğu mahallede sosyal aktivite alanları olmadığı için uzun süre eve kapandığını söyledi.

Kurs merkezlerinin açıldığını öğrenince, hemen takı tasarımı bölümüne kayıt yaptırdığını belirten Özer, "Kursta bir şeyler öğrendikçe hayatımın değişmeye başladığını gördüm. Belgemi alıp evimde oturmak istemedim, çalışmaya karar verdim. Hamamönü'nde belediyenin desteğiyle kira vermeden yaptığım takıları satmaya başladım. Evime beklediğimden daha çok katkım oldu. Borçlarımızı eşimle ortak ödüyoruz, bu beni çok mutlu ediyor. Eşimin de çalıştığım ve ayaklarımın üzerinde durduğum için bana saygısının arttığını gördüm." diye konuştu.

- "Kendi iş yerimi açtım"

Üç çocuk annesi Zeycan Karataş da 18 yaşında evlendirildiğini, eşinin evden dışarı çıkmasına izin vermediğini söyledi.

Bu sıkıntıların yanında ciddi sağlık problemleri de yaşadığını belirten Karataş, "Evde oturmak yerine hep bir şeyler üretmek, hayata katkıda bulunmak isteyen biriydim. Bundan dolayı eğitim merkezlerindeki girişimcilik kursuna katıldım. Beş gün süren eğitimin ardından hazırladığım projemle KOSGEB'ten destek almaya hak kazandım. Zeycan Hanım'ın El Lezzetleri ismiyle kendi iş yerimi açtım. Tüm kadınlara hayallerini gerçekleştirmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Altındağ BelediyesiKadınKadın Eğitim Kültür Merkezleri
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