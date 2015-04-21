Kedinin Şarküteri Kapısında Çökelek Nöbeti

Tokat’ta bir şarküterinin kapısında çökelek nöbeti tutan kediyi görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.Tokat Valiliği yanındaki iş yerinde yöresel ürünler satan İhsan Gürsesli, yaklaşık bir yıldır kapısından ayrılmayan kediyi çökelekle besliyor. Ekşimik (çökelek) ismi koyduğu kedinin çarşının maskotu haline geldiğini ifade eden Gürsesli, genelde kedileri kasapların önünde ciğer beklerken görmeye alışkın olanların şarküterinin önünde beklerken görünce şaşırdığını söyledi. Hamile olan kediye iş yerinin arka tarafında bulunan apartman girişinde kalması için yer yaptığını ifade eden Gürsesli, “Yaklaşık bir yıl önce iş yerimin önüne gelmeye başlayan kedi ile zamanla alışmaya başladım. Genelde çökelekle besliyorum, çökelek yemeyi seviyor. O nedenle ‘Ekşimik’ adını koydum. Kimseye bir zararı yok. Lokantalardan da yemek verenler de oluyor. Esnaf arkadaşlarla elimizden geldiği kadar bakmaya çalıyoruz” dedi.