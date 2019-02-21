Kazaya karışan araç şoförü tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası hakkında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü tutuklandı.
Kazada yaralanan sürücü Emre Kode (22), tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Tutuklanan sürücü cezaevine gönderildi.
- Olayın geçmişi
Hafif ticari araç, ilçe girişi hayvan pazarı kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçtikten sonra devrilmiş, kazada, sürücü ile araçtaki İlyas Kaygısız (23) yaralanmış, Metehan Küçük (22) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.