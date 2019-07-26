Kazaya karışan alkollü sürücü yaralı halde kaçtı

KONYA (AA) - Konya'da seyir halindeyken belediyeye ait su tankerine arkadan çarpan alkollü minibüs sürücüsü, yaralı halde olay yerinden kaçtı.

Merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 BP 969 plakalı minibüs, Rıza Akalı yönetimindeki Konya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na ait 42 ACC 898 plakalı su tankerine arkadan çarptı.

Minibüs sürücüsü, yaralı halde araçtan inerek olay yerinden kaçtı.

Kazadan yara almadan kurtulan Akalı'nın ihbarı üzerine üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, minibüs içerisinde bir av tüfeği, alkol şişeleri ve bir miktar para buldu.

Polis, kaçan yaralı sürücüyü halen arıyor.

