Kazakistan Senatosu Türkiye ile askeri iş birliği anlaşmasını onayladı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da parlamentonun üst kanadı Senatoda Savunma Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla düzenlenen oturumda, Kazakistan ile Türkiye arasındaki iş birliği anlaşması ele alındı. Oylamanın ardından anlaşma onay için Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Savunma Bakan Yardımcısı Timur Dandıbayev, oturumda yaptığı konuşmada, bugüne kadar Kazakistan ile Türkiye arasında askeri iş birliğinin 1993 ve 1994 yıllarında imzalanan askeri bilim, teknik ve eğitim anlaşmaları temelinde yapıldığını belirterek, söz konusu anlaşmalarda etkinliklerin finansmanıyla ilgili normların olmaması nedeniyle yeni bir anlaşma yapma kararı alındığını bildirdi.

Anlaşmanın geçen yıl eylül ayında Ankara'da imzalandığını hatırlatan Dandıbayev, amacın 2 ülke arasında eşitlik ve karşılıklı yarar ilkelerine dayanarak uzun vadeli askeri iş birliğini daha da geliştirmek olduğunu söyledi.

Dandıbayev, "Anlaşmanın uygulanmasının Kazakistan'ın askeri alanda imkanlarının genişlemesini sağlayacağından ve iki ülke arasındaki askeri iş birliğine olumlu yansıyacağından eminim." dedi.

Anlaşma, Kazakistan ile Türkiye arasında askeri iş birliği, askeri hazırlık ve eğitim, ortak tatbikatların yapılması, savunma sanayisi, barışçıl operasyonlar, askeri, bilimsel ve teknik araştırmaların yapılması ve diğer konularda iş birliğini öngörüyor.