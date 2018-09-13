Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev: Uluslararası arenada Kazakistan, Türkiye siyasetini destekliyor

ANKARA (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, "Uluslararası arenada Kazakistan, Türkiye siyasetini destekliyor." dedi.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Uluslararası arenada Kazakistan, Türkiye siyasetini destekliyor." dedi.

Bölgesel ve küresel konularda Türkiye ve Kazakistan'ın aynı görüşlere sahip olduğunu vurgulayan Nazarbayev, "Ortak tarih ve manevi zenginliklerimize dayanan iş birliğimiz devam etmekte." şeklinde konuştu.

Nazarbayev, Stratejik İşbirliği Konseyi Üçüncü Oturumunda iki taraflı etkinliklerin değerlendirildiğini belirterek, "Bunun sonuçları olarak iki ülke arasındaki iş birliği artacak diye inanıyorum. Kazak-Türk siyasi diyaloğu da gelişmekte. Bu anlamda farklı ziyaretler yaparak daha sık görüşmemiz gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, "Uluslararası problemlerle ilgili Astana ile Ankara birbiriyle açık fikir teatisinde bulunabiliyor." ifadesini kullandı.

Kırgızistan'da gerçekleştirilen Türk Konseyi Zirvesi'nde birçok konunun değerlendirildiğini kaydeden Nazarbayev, "Şu anda Türk dili konuşan ülkeler kendi içindeki meseleleri çözerek bizimle beraber çalışmaya hazır olmaları, bizler için memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

"Bizim başlıca amacımız iki ülke arasındaki iş birliğini genişletmek." diyen Nazarbayev, ticari, ekonomik ve yatırım konularında görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Kazakistan'da Türklerin de sermayedar olduğu bin 800'den fazla işletmenin bulunduğuna dikkati çekti.

Hedef ticaret hacmini 10 milyar dolara yükseltmek

İkili ticaret hacminin geçen yıl 1,9 milyar dolar olduğunu söyleyen Nazarbayev, "Yakın zamanda ticaret hacmimizi 5 milyara yükseltip daha sonra 10 milyar dolara yükseltmek için önümüze bir amaç koyduk. Hükümetlerimiz bu doğrultuda çalışacak." dedi.

Nazarbayev, geçen yıl "Yeni Sinerji-Ortak Ekonomi Programı"nın 2017-2020 yıllarına yönelik Eylem Planına imza attıklarını hatırlatarak, bu program çerçevesinde 24 yatırım projesinin gerçekleştiğini kaydetti. Nazarbayev, "Bunların toplam hacmi 800 milyon doları oluşturuyor." dedi.

Ziyareti kapsamında Türk firmalarının başkanlarıyla da görüştüklerini belirten Nazarbayev, iki ülke arasında ticaret ve yatırım konularını değerlendirdiklerini söyledi.

"2 milyar dolarlık karşılıklı projelere imza attık"

Nazarbayev, "Ziyaretim çerçevesinde 2 milyar dolarlık karşılıklı projelere imza attık. Bunları artık hayata geçirmek için çaba sarf etmemiz gerekir." dedi.

Kazakistan ve Türkiye'nin İpek Yolundaki ülkeler olduğuna işaret eden Nazarbayev, "Türk yatırımcıları Bakü-Tiflis-Kars'ın devamı olan Aktau ve Kurık limanlarının lojistik hatlarını kullanmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Nazarbayev, bu limanların açılışıyla ikili iletişimi sağlayacak yeni bir koridor açıldığını vurguladı.

Görüşmelerde askeri, teknik, tarım, turizm, kültür, bilim, teknoloji alanlarındaki iş birliklerinin de değerlendirildiğini belirten Nazarbayev, "Bu iş birliğimizi daha da geliştirmeye hazırız. Kazakistan ile Türkiye arasındaki iş birliğini her alanda geliştirmemiz için tüm potansiyele sahibiz." diye konuştu.

Kazakistan'ın ilk bağımsızlık yıllarından bugüne Türkiye'nin kendilerine destek olduğunu söyleyen Nazarbayev, bağımsızlıklarından sonra kendilerini ilk destekleyen cumhurbaşkanının kendisini telefonla arayarak tebrik eden Turgut Özal olduğunu sözlerini ekledi.

Muhabir: Tuğçenur Yılmaz