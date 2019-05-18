Kaza yapan otomobil durakta bekleyen kadına çarptı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kaza yapan otomobilin tramvay durağında bekleyen kadına çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Kemal Karakaya idaresindeki 26 ABD 194 plakalı otomobil, Alanönü Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda sürücüsü henüz tespit edilemeyen 26 BF 285 plakalı otomobille çarpıştı.

Daha sonra savrulan Karakaya yönetimindeki araç, yol kenarında tramvay durağında bekleyen Sevcan Sarıçeli'ye çarparak durdu.

Kazada, otomobil sürücüsü Karakaya ile Sarıçeli hafif yaralandı. Bu kişilere, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.