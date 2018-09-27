Kaza yapan alkollü sürücü otomobilde uyuyakaldı

KONYA (AA) - Konya'da bir parkın demir korkuluklarına çarpan ve otomobilinde uyuyakalan alkollü sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı.

Ufuk U. idaresindeki 42 ABP 934 plakalı otomobil, merkez Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi Elmalılı Hamdi Hoca Caddesi'ndeki Kanyon Parkının demir korkuluklarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün, kapıları kilitli olan otomobilde uyuyakaldığını gördü. Ufuk U'yu uyandıramayan polis ekipleri, itfaiyeden yardım istedi.

Otomobilin camını kıran itfaiye ekipleri kapıyı açtı ve sürücüyü uyandırdı. Alkollü olduğu belirlenen ve olay yerinde bekletilen ambulansa güçlükle bindirilen Ufuk U, alkol tespit cihazı ile ölçüme izin vermedi.

Daha önce aynı suçtan ehliyetine el konulduğu belirlenen Ufuk U, hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücüye, 4 bin 887 lira ceza yazıldı.