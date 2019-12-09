Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantı için Ankara’ya gitti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Büyükkılıç'ın katıldığı toplantıda Kayseri Üniversitesi için yer tespiti de görüşüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında düzenlenen toplantıya Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın katıldığı kaydedildi.

- Büyükşehir Meclisi aralık ayı toplantısı gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aralık ayı toplantısının ilk oturumu yapıldı.

Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında 40 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden olan Engelsiz Çocuk Evleri ve Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi için hazırlanan yönetmelikler ve Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) ile birlikte çalışma yapılmasına ilişkin protokol için yetki talebi görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.