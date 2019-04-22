Kayseri'deki uyuşturucu operasyonları

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de son 1 ayda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 209 kişiden 27'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünce son 1 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından 105 olayda gözaltına alınan 209 kişiden 27'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonlarda, 27,08 gram esrar, 218,58 gram eroin, 1 kilo 383 gram metamfetamin gibi çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.











