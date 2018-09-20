Kayseri'deki uyuşturucu operasyonları

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 1 ayda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 230 kişiden 29'u tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünce son 1 ayda yapılan operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak suçlamasıyla, 146 olayda gözaltına alınan 230 kişiden 29'unun çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Operasyonlarda, 72,25 gram kubar esrar, 20,90 gram toz esrar, 115 kilo 800 gram eroin, 478,70 gram metamfetamin, 349,77 gram bonzai ve 62 uyuşturucu hap ele geçirildiği kaydedildi.